Yuri Lara - Rafael Ribeiro/Vasco

Yuri LaraRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 13/12/2022 21:48

O ciclo de Yuri Lara no Vasco chegou ao fim. O clube anunciou nesta terça-feira (13) a saída do volante de 29 anos , que aceitou uma proposta do futebol japonês mesmo perto de renovar com o Cruzmaltino.

Através de sua conta no Instagram, o jogador de 29 anos se despediu da torcida do Vasco e declarou seu amor pelo clube, já que ele também é torcedor do Gigante da Colina.

"O Vasco sempre esteve e sempre estará em meu coração. Serei novamente mais um torcedor, agora da arquibancada. Obrigado, Vasco!", afirmou.

Yuri foi considerado um dos pilares da equipe de 2022 e um dos poucos destaques entre os torcedores na temporada. Com o maior índice de desarmes entre os jogadores da Série A e B, o volante disputou 40 partidas pelo Gigante da Colina, anotando duas assistências.