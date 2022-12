Mauricio Barbieri e Paulo Bracks - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 13/12/2022 17:50

Rio - O apoiador Vina, de 31 anos, é a bola da vez no Vasco. De acordo com informações do portal "Goal", o treinador Mauricio Barbieri deu o aval para a equipe carioca buscar a contratação do apoiador, que defende o Ceará. O clima seria de otimismo no clube carioca.

A negociação estaria sendo liderada pelo diretor de futebol Paulo Bracks, que mantém contato com o staff de Vina. O apoiador, de 31 anos, tem contrato com o Ceará até o fim de 2024, porém, com a queda do Vozão para a Série B, a sua permanência se tornou uma incógnita.

Apesar disso, o Ceará desejaria receber uma compensação financeira para liberá-lo. Na temporada de 2022, Vina entrou em campo em 55 jogos, tendo feito 12 gols e dado cinco assistências. Ele está no clube nordestino desde 2020.

Revelado pelo Coritiba, o apoiador passou por clubes importantes do futebol brasileiro como Fluminense e Atlético-MG e Athletico-PR. Sua melhor fase foi pelo Ceará no seu primeiro ano no clube. Ele atuou em 59 jogos, fez 23 gols e deu 19 assistências naquela temporada.