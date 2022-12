Nenê renovou com o Vasco até o fim de abril de 2023 - Daniel RAMALHO/VASCO

Nenê renovou com o Vasco até o fim de abril de 2023Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 13/12/2022 15:09

O Vasco anunciou nesta terça-feira (13) a renovação do meia Nenê, de 41 anos, até o fim do mês de abril de 2023. O experiente atleta fará parte do elenco até o fim do Campeonato Carioca, conforme comunicado oficial da assessoria do clube.

As conversas entre o atleta e o clube avançaram significativamente nos últimos dias após reuniões entre o staff do jogador e o diretor de futebol Paulo Bracks. Inicialmente, Nenê queria renovar até o fim de 2023, mas o projeto oferecido pela diretoria do Vasco agradou.

A ideia é que Nenê permaneça no clube até o fim de abril para, então, traçar um novo planejamento sobre seu futuro no clube. Caso tenha bom desempenho, existe a tendência que ele renove até o fim do ano. No entanto, Paulo Bracks ofereceu um projeto para que o meia assuma um cargo nas categorias de base do clube e pendure suas chuteiras.

Um dos principais jogadores do elenco na Série B, Nenê foi um dos pilares na campanha que conquistou o acesso para retornar a primeira divisão. Na temporada, disputou 45 jogos, marcando 12 gols e 11 assistências.