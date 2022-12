Yuri Lara deu adeus ao Vasco rumo ao futebol japonês - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 13/12/2022 17:15

O volante Yuri Lara não é mais jogador do Vasco. O clube anunciou nesta terça-feira (13) que o atleta aceitou uma oferta do futebol exterior e optou por não renovar seu contrato em comum acordo com o Cruzmaltino, que tinha a opção de renovação automática em caso de acesso à Série A.

"O Vasco da Gama informa que o atleta Yuri não permanecerá no clube para a temporada de 2023. O jogador manifestou o desejo de seguir para o exterior após receber proposta. O clube respeita a decisão do atleta, manifesta sua gratidão pela participação direta de Yuri no retorno a Serie A e deseja muito sucesso em sua trajetória", afirmou o clube em nota enviada pela assessoria.

O destino do jogador, segundo o "ge", será o futebol japonês. Yuri tinha a vontade de permanecer, assim como o clube, mas a proposta foi considerada irrecusável do ponto de vista financeiro para o atleta de 29 anos.

Yuri foi considerado um dos pilares da equipe de 2022 e um dos poucos destaques entre os torcedores na temporada. Com o maior índice de desarmes entre os jogadores da Série A e B, o volante disputou 40 partidas pelo Gigante da Colina, anotando duas assistências.