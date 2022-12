Khellven - Divulgação

Publicado 13/12/2022 14:04

Rio - Khellven não será jogador do Vasco. De acordo com o site "GE", o Athletico-PR comunicou ao clube carioca que não tem interesse em negociar o jogador e as conversas acabaram não avançando.

Na última sexta-feira, o Vasco se reuniu com o estafe do lateral-direito para demonstrar seu interesse. Na mesma conversa, o Cruzmaltino desistiu da ideia de contratar o atacante Guilherme Bissoli.

Khellven é titular absoluto do Athletico-PR e foi um dos destaques da equipe na temporada. Ao longo do ano, foram 42 jogos, com dois gols e cinco assistências. Por conta da importância do atleta, a diretoria do Furacão tem um valor de venda estipulado para clubes brasileiros.