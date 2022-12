Caetano está na mira do Vasco para 2023 - Divulgação/Goiás

Mapeando o mercado em busca de contratações, o Vasco está interessado na contratação do zagueiro Caetano, que pertence ao Corinthians e atuou pelo Goiás na temporada. A informação foi publicada pelo LANCE! e confirmada pelo O Dia.

Bem avaliado pela cúpula do Vasco, o zagueiro impressionou com bons números e também está despertando interesse de outros clubes brasileiros. O diretor Paulo Bracks já marcou uma reunião com os representantes do atleta, que está avaliado em cerca de R$ 15 milhões.

Caetano não está no planejamento do Corinthians para 2023 e deve ser negociado na missão de fazer caixa no clube paulista. Esta, inclusive, não é a primeira vez que o zagueiro entra no radar do Vasco. No início de 2022, o Vasco tentou a contratação do defensor, mas ele optou por jogar a Série A no Goiás.

Caetano atuou por 44 jogos com a camisa do Goiás durante a temporada, sendo 26 deles no Campeonato Brasileiro, sendo titular na maioria deles.