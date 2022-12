Gustavo Cuéllar - Divulgação / Al-Hilal

Gustavo CuéllarDivulgação / Al-Hilal

Publicado 08/12/2022 19:40

Analisando as opções do mercado para a montagem do elenco para 2023, o Vasco estaria interessado em um ex-jogador do rival Flamengo. De acordo com o site "Goal", o Cruzmaltino fez uma forte investida em forma de sondagem para consultar a situação de Gustavo Cuellar, do Al Hilal.

Com perfil que se encaixa no que o Vasco procura no mercado, o volante colombiano está atuando no Al Hilal, da Arábia Saudita, desde 2019 quando deixou o Flamengo. No entanto, embora a forte abordagem, não houve a formalização de uma proposta ao clube árabe.

Desde que chegou ao clube, Cuellar realizou 100 partidas com a camisa do Al Hilal e anotou três assistências, mas venceu a liga saudita em três oportunidades e uma copa saudita.