Edimar renovou com o Vasco até o final de 2023 - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Edimar renovou com o Vasco até o final de 2023Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 07/12/2022 19:54

Rio - O lateral-esquerdo Edimar acertou sua renovação com o Vasco da Gama. O jogador possuía uma cláusula de renovação automática com o clube e estendeu seu vínculo até dezembro de 2023. A informação é do canal "Atenção, Vascaínos!".

Além de Edimar, outros dois jogadores também possuem cláusula de renovação automática, mas ainda não definiram seu futuro. Trata-se do goleiro Thiago Rodrigues e do volante Yuri Lara. Anderson Conceição também possuía tal cláusula, e, assim como Edimar, acertou sua renovação com o Gigante da Colina.

Em entrevista coletiva realizada na última terça (6), Paulo Bracks, diretor de futebol do Vasco, afirmou que os jogadores que possuem a cláusula de renovação automática estão nos planos do Cruzmaltino, e só deixariam o clube caso quisessem.

De contrato renovado, Edimar reencontrará o técnico Maurício Barbieri. Os dois trabalharam juntos em 2021, no Red Bull Bragantino, e fizeram parte da campanha do vice-campeonato da Copa Sul-Americana do Massa Bruta naquele ano.