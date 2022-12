Paulo Bracks - Daniel RAMALHO/VASCO

Paulo BracksDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 07/12/2022 18:00

Rio - Em busca de reforços para a próxima temporada, o Vasco tem o atacante Bissoli, de 24 anos, como uma das opções. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", dirigentes do clube carioca vão se reunir nesta quarta-feira com o staff do jogador.

Bissoli, disputou o último Brasileiro pelo Avaí, mas pertence ao Athletico-PR. O Furacão aceita negociá-lo, mas ainda falta um acordo entre as partes. O diretor Paulo Bracks está à frente das negociações, e vai tentar viabiliza-la junto com a 777 Partners.



O atacante entrou em campo em 32 jogos do Brasileiro e anotou 14 gols. O bom desempenho fez o Al-Ahly, do Egito, apresentar uma proposta no final de setembro, mas a negociação não avançou. A equipe egípcia mantém o interesse, mas não apresentou novos valores.