Mauricio Barbieri deve ser o técnico do Vasco em 2023Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Publicado 04/12/2022 15:08

Rio - O Vasco encaminhou a contratação de Maurício Barbieri para a próxima temporada. As conversas, abertas na última semana, avançaram com o sinal positivo do treinador e a diretoria cruzmaltina encara com otimismo um desfecho positivo. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Maurício Barbieri foi desligado do Red Bull Bragantino antes mesmo do fim do Brasileirão de 2022 por conta de resultados ruins. O treinador ocupava o cargo no Massa Bruta desde setembro de 2020 e foi analisado pela 777 Partners, empresa acionista majoritária da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Vasco, como bom nome para conduzir o time em seu retorno à elite.

Em um primeiro momento, a diretoria do Gigante da Colina chegou a sondar a situação de André Jardine, campeão olímpico, mas recebeu retorno negativo dos representantes do jogador - o Atlético San Luís, do México, não estaria disposto a liberá-lo neste momento.

A expectativa é de que Maurício Barbieri já esteja presente na reapresentação do Vasco no CT Moacyr Barbosa, marcada para o dia 12 de dezembro (segunda-feira). O contrato seria de dois anos e o ex-jogador chileno Maldonado seria o auxiliar técnico.