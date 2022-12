Raniel não fica no Vasco em 2023 - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 04/12/2022 14:57

Rio - Em fim de empréstimo ao Vasco, o atacante Raniel retornará ao Santos. O jogador, que ficou um ano no clube carioca, não será facilmente esquecido. O jogador terminou a temporada com 16 gols e foi o artilheiro do Cruzmaltino no Campeonato Carioca e na Série B. Nas redes sociais, ele exaltou e agradeceu ao clube e aos torcedores.

"Começo esse texto com um: OBRIGADO! Obrigado pela oportunidade, pela recepção, pelo respeito e por acreditar sempre em mim, Vascão! Para mim gratidão significa muito, e eu serei eternamente grato a vocês por ter feito o melhor ano da minha vida. Não falo apenas dentro de campo mas, também, fora dele! É muito prazeroso trabalhar em um ambiente onde todos querem seu bem e torcem por você. E isso aconteceu comigo no Vasco", iniciou o atacante.

"Como me alegra saber que tantas pessoas humildes e trabalhadoras se importam com você, querem o seu bem, querem fazer de tudo para te ver feliz. Isso não tem preço! Me sinto honrado em poder colocar o Vasco na Série A, seu lugar de direito, e ter feito parte dessa história. Sei que Deus une as pessoas certas no lugar certo e, com toda certeza do mundo, isso aconteceu esse ano", finalizou.



Raniel chegou ao Vasco desacreditado após uma série de lesões e um enorme jejum de gols. Apesar de ter sofrido com muitas críticas, ele conseguiu carimbar seu nome no Cruz-Maltino. Em 45 jogos, foram 16 gols marcados.