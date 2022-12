Raniel não fica no Vasco em 2023 - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 30/11/2022 22:03

Iniciando a limpa no elenco para a disputa da temporada de 2023, o Vasco anunciou na noite desta quarta-feira (30) a saída de cinco atletas que estavam no elenco que disputou a Série B. Ao todo, Raniel, Danilo Boza, Bruno Tubarão, Luiz Henrique e Fábio Gomes não tiveram seus vínculos de empréstimo renovados e não seguirão em São Januário.

O comunicado, feito através da conta oficial do clube no Twitter, agradece aos serviços dos cinco atletas ao longo da temporada no Gigante da Colina.

"O Vasco da Gama informa não ter renovado os empréstimos dos atletas Raniel, Danilo Boza, Luiz Henrique, Bruno Tubarão e Fábio Gomes. O clube agradece aos atletas por terem honrado a camisa do Vasco em 2022, neste retorno à Série A, e deseja muito sucesso em suas trajetórias", afirmou.

Raniel foi um dos protagonistas do Vasco durante toda a temporada e terminou o ano como artilheiro do clube em 2022, marcando 16 gols. Criticado pela torcida, o jogador ficou marcado positivamente pelo gol marcado na partida contra o Sport, fora de casa, de pênalti.

Danilo Boza, emprestado pelo Juventude, teve certa importãncia na equipe ao assumir a titularidade na reta final da temporada. O Vasco entrou em negociações junto ao Juventude para tentar chegar a um acordo para sua permanência, mas as conversas não avançaram e o atleta retornará ao clube gaúcho.

Além disso, Bruno Tubarão (Bragantino), Luiz Henrique (Fortaleza) e Fábio Gomes (Atlético-MG) foram reservas durante toda a temporada e pouco atuaram na equipe Cruzmaltina.