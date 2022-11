Alex Teixeira e Nenê podem renovar com o Vasco - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 30/11/2022 12:52

Rio - Além de buscar por reforços para atuar no retorno à Série A do Brasileirão, o Vasco deverá propor renovações de contratos para dois jogadores importantes no acesso para a elite do futebol: Nenê e Alex Teixeira. As informações são do portal "Atenção, Vascaínos!".

Apesar de já ter sinalizado o desejo de renovar seu contrato por mais um ano, o meia Nenê recebeu proposta por apenas mais seis meses. Já Alex Teixeira, que tem vínculo encerrado nesta quarta-feira, pode ficar por mais uma temporada, de acordo com o desejo do clube. No entanto, ele ainda não respondeu.

As duas possíveis renovações devem ser resolvidas até a próxima quinta-feira, quando o diretor executivo de futebol do Vasco, Paulo Bracks retornará de Genoa, na Itália. O dirigente participou de reuniões com a cúpula dona da SAF, a 777 Partners, além de ter estudado reforços.

Aos 41 anos, Nenê foi importante para o Vasco no acesso à Série A em 2022. O veterano foi decisivo com os sete gols marcados na temporada, incluindo o da vitória por 1 a 0 sobre o Ituano na última rodada da Série B.

Já Alex Teixeira, de 32 anos, voltou para o Vasco após quase um ano parado desde que deixou o Besiktas, da China. Sem entregar o desempenho esperado, o atacante marcou apenas dois gols e deu uma assistência.