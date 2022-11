'Paulo Bracks' - Reprodução/Vasco TV

Publicado 29/11/2022 15:04

Rio - O Vasco, que tenta correr para anunciar reforços para 2023, se depara com questões burocráticas estão atrasando os acertos. O clube está avançado em algumas negociações, mas aguarda o aval da empresa acionista majoritária da SAF, a 777 Partners, para ajustar valores e apresentar ofertas. As informações são do "GE".

O diretor executivo de futebol, Paulo Bracks faz sondagens no mercado, mas depende da aprovação do grupo norte-americano e da liberação de dinheiro para fazer propostas. Em reuniões com a cúpula da 777 Partners, em Genoa, na Itália, na semana passada, o dirigente apresentou uma lista de jogadores. O clube trabalha para avançar nas negociações com os nomes aprovados.

O caso de Pedro Raul é um deles. O jogador já interessava à 777 Partners antes da aprovação da venda da SAF e, por isso, o Vasco está em contato com seus representantes há algum tempo. Ciente dos valores envolvidos, Paulo Bracks aguarda os recursos e trata da forma de pagamento para levar a oferta ao clube dono do atacante, o Kashiwa Reysol, do Japão. O diretor pretende finalizar ou avançar as tratativas até o fim desta semana.

Outro nome aprovado pelo grupo norte-americano é o do lateral-direiro Khellven, do Athletico-PR. Na mesma situação, Bracks precisa de dinheiro para investir no jogador. Ele é o primeiro da lista para a posição. Caso dê errado, o Vasco faz sondagem por Guga, do Atlético-MG. Um nome já acertado no clube é o do meia Júnior Urso, que deverá ser anunciado em breve.