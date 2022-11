Vojvoda esteve na mira do Vasco, mas optou por renovar com o Fortaleza - Divulgação/Fortaleza

Vojvoda esteve na mira do Vasco, mas optou por renovar com o FortalezaDivulgação/Fortaleza

Publicado 25/11/2022 15:46

Rio - Na última semana, o Fortaleza anunciou a renovação de contrato do técnico Juan Pablo Vojvoda, que, antes de extender seu vínculo, esteve no radar de diversos clubes, como o Vasco da Gama, que apareceu como favorito na briga pelo treinador. No entanto, o presidente do Leão, Marcelo Paz, destacou, em entrevista ao "GE", não ter se preocupado com o interesse do Cruz-maltino no argentino.

"O Vasco não me preocupou tanto, mas o Atlético-MG, sim. Quando o Cuca caiu e ficou vago o cargo, foi um clube que me preocupou, pois é ambicioso, com grandes atletas e tem dinheiro. Mas ele optou por permanecer no Fortaleza", destacou o presidente.

Marcelo também falou sobre a confiança em Vojvoda, e sobre a repercussão na mídia durante a negociação de renovação com o treinador.

"Eu trabalho com a confiança na palavra de quem está perto de mim. Lembro muito de quando o Ceni esteve aqui, fazendo um paralelo, e era do mesmo jeito. Falavam que o Athletico-PR estava fechado com ele, time tal, jornalista cravava, e eu dizia “enquanto ele não me disser que fechou, não fechou”. Com o Vojvoda é a mesma coisa, o chato para mim era ficar evitando responder o monte de jornalistas do Rio de Janeiro. Todos são legítimos, mas não tinha como responder todo mundo. Às vezes quando você se comunica demais ou na hora errada acaba criando um problema para si", disse, antes de completar:

"Deixei fluir, sabia que estava no páreo. Especificamente para o Vasco, eu acho que ele não iria nesse momento, porque o Vasco não vai disputar competição internacional ano que vem. Acho que é um time que naturalmente ele não iria por conta dos desejos e ambições esportivas dele. É um clube gigante, volta para a Série A, mas não atenderia essa ambição por disputar competição internacional", finalizou o presidente do Fortaleza.