Vasco anunciou dois amistosos nos Estados Unidos - Divulgação

Publicado 23/11/2022 16:25

O Vasco anunciou que fará uma pré-temporada nos Estados Unidos entre 14 e 21 de janeiro. No período, o Gigante da Colina ainda disputará dois amistosos contra River Plate, da Argentina, e Inter Miami, da MLS americana.



O duelo com os argentinos será em Orlando em 17 de janeiro, no estádio Exploria, mesmo local do treinamento da véspera. E contra a equipe americana será será no dia 21, no DRV PNK, em Miami, cidade onde fica a sede da 777 Partners.



"Estamos muito felizes com o convite e com a realização desses dois amistosos nos Estados Unidos. É muito importante para a internacionalização da marca Vasco, que é um dos nossos objetivos. Além disso, estaremos em Miami, onde está localizada a sede do 777 Partners", explicou o CEO da SAF vascaína, Luiz Mello.



Com a programação da pré-temporada, o Vasco começará o Campeonato Carioca com uma equipe reserva, já que os titulares estarão nos Estados Unidos. Serão pelo menos três jogos do torneio enquanto o time estiver viajando: contra Madureira, Audax e Botafogo.



A última vez em que o Vasco esteve nos Estados Unidos foi em 2017, também em preparação para a temporada.