Pedro Raúl - Divulgação / Goiás

Publicado 23/11/2022 15:30

Rio - O atacante Pedro Raul, de 26 anos, está perto de se tornar jogador do Vasco. Em entrevista ao canal "Atenção Vascaínos", o empresário do jogador, Márcio Bittencourt, afirmou que o ex-atleta do Goiás gostou a proposta do Cruzmaltino e está inclinado a voltar a atuar no Rio.

"Ele tem propostas de dois outros clubes, mas quer jogar no Vasco. Está muito entusiasmado com o processo novo e gosta do Rio de Janeiro", afirmou o agente.

A 777 Partners já aprovou, junto de Paulo Bracks, a contratação do atacante. Pedro Raul, inclusive, chegou a receber propostas de diversas equipes do Brasil e do exterior, mas optou pela escolha do Cruzmaltino por acreditar no novo processo que o clube está vivendo.

Vice-artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro, Pedro Raul teve um ano mágico pelo Goiás. Com a camisa do clube do Centro-oeste do país, o atacante entrou em campo em 50 oportunidades, marcou 26 gols e deu duas assistências para seus companheiros, obtendo, ainda, uma média de 77 minutos em campo por partida disputada. Ele já defendeu o Botafogo e o Atlético-GO.

Em busca de reforços para a próxima temporada, o Vasco já tem um acordo com o volante Júnior Urso, de 33 anos. O jogador, que já defendeu o Atlético-MG, estava no Orlando City, dos EUA, e deve chegar em breve para assinar contrato.