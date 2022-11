Paulo Victor chegou ao Vasco em julho por empréstimo - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 21/11/2022 14:22

Das arquibancadas de São Januário aos gramados. 2022 ficou marcado na história do lateral-esquerdo, que chegou ao Vasco, seu clube de coração, para a disputa da Série B e realizou um grande sonho de sua família ao entrar em campo com a cruz de malta no peito.

Oriundo do Internacional por empréstimo e com contrato até a metade de 2023, o lateral Paulo Victor contribuiu no grupo que conquistou o acesso para a primeira divisão, disputando a posição com o veterano Edimar. Agora, o lateral pensa somente na Série A e quer assumir a titularidade.

Em entrevista exclusiva ao O Dia, Paulo Victor, ou 'PV', descreveu a emoção de atuar pelo seu clube de coração e afirmou que se tratou de uma experiência única em sua vida.

"Foi uma experiência única na minha vida, ainda mais sendo o clube da minha família. Sensação diferente em defender um clube que cresci assistindo aos jogos e torcendo de casa e da arquibancada", afirmou.

Com apenas 21 anos de idade, a disputa com Edimar, de 36 anos, foi além dos campos e serviu como uma experiência de aprendizado. 'PV' construiu uma relação de amizade com o veterano e contou como foi a convivência com o companheiro.

"Foi uma disputa saudável pela posição. Admiro demais a pessoa que ele é e sua carreira. Consegui aprender com ele sim", revelou.

Com contrato de empréstimo até o meio do ano que vem e bem avaliado internamente, Paulo Victor deve ser um dos poucos remanescentes no elenco para a disputa da primeira divisão. Empolgado, o jovem jogador revelou que já iniciou a preparação para o próximo ano e projetou a temporada de 2023.

"Pretendo evoluir já com a vivência que eu tive nesses anos com o futebol. Já comecei a me preparar para a próxima temporada, estou focado e darei meu máximo para ajudar o Vasco a conquistar grandes objetivos no ano que vem", finalizou.