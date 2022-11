Pedro Raul está próximo de se tornar jogador do Vasco - Rosiron Rodrigues/Goiás E.C.

Publicado 21/11/2022 19:29 | Atualizado 21/11/2022 19:29

Rio - A novela sobre o futuro do atacante Pedro Raul enfim está perto de acabar. O Vasco da Gama avançou nas negociações pelo jogador de 26 anos, e está perto de concretizar a compra. A vontade do acerto entre as partes é mútua, e resta apenas o aval do Kashiwa Reysol para que Pedro Raul se torne jogador do Vasco. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa, do SBT.

Ainda segundo o comunicador, a 777 Partners já aprovou, junto de Paulo Bracks, a contratação do atacante. Pedro Raul, inclusive, chegou a receber propostas de diversas equipes do Brasil e do exterior, mas optou pela escolha do Cruzmaltino por acreditar no novo processo que o clube está vivendo.

Vice-artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro, Pedro Raul teve um ano mágico pelo Goiás. Com a camisa do clube do Centro-oeste do país, o atacante entrou em campo em 50 oportunidades, marcou 26 gols e deu duas assistências para seus companheiros, obtendo, ainda, uma média de 77 minutos em campo por partida disputada.