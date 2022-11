Mateusinho foi eleito como o melhor lateral-direito da Série B em 2022 - Ronald Felipe/SCFC

Publicado 21/11/2022 15:42 | Atualizado 21/11/2022 15:47

Em um longo processo de montagem do elenco para a disputa da Série A em 2023, o Vasco segue muito ativo no mercado de transferências. Buscando resolver a carência da lateral-direita que assombrou durante a temporada de 2022, o clube está interessado na contratação do lateral Mateusinho, um dos grandes destaques da Série B. A informação foi veiculada pelo LANCE! e confirmada pelo O Dia com fontes próximas a situação.

O departamento de scouting do Vasco realizou uma consulta sobre a situação do atleta, que está avaliado em R$ 3 milhões. Mesmo que o nome do atleta esteja na mesa do departamento do clube, o clube irá aguardar a definição do novo treinador e o aval do mesmo para avançar na negociação. É um método que está sendo adotado para a maioria das negociações.

No entanto, o Vasco enfrenta forte concorrência pela contratação do lateral. O Internacional realizou uma consulta sobre a situação do atleta e demonstrou interesse, mas Fortaleza e Cuiabá estão com situações mais avançadas nas negociações. Nascido no Rio de Janeiro, o atleta vê com bons olhos um acerto com o Vasco até por motivos pessoais.

Eleito na posição de lateral-direito para a seleção dos melhores jogadores da Série B, Matheusinho chamou atenção com a camisa do Sampaio Corrêa em sua primeira temporada no clube. Com estilo ofensivo, o jogador disputou 49 jogos na temporada e anotou um gol e quatro assistências.