Danilo Boza

Publicado 18/11/2022 13:41

Rio - O Vasco tem interesse na permanência do zagueiro Danilo Boza em 2023. De acordo com o site "GE", o Cruzmaltino negocia junto ao Juventude para prorrogar o empréstimo do defensor, que tem contrato até o fim deste mês.

O atual vínculo de Boza com o Vasco prevê opção de compra ao fim do contrato. No entanto, o desejo do time carioca é estender empréstimo até o fim de 2023 e adiar a opção de compra por mais um ano. O Juventude pede uma compensação pelo negócio, seja financeira ou através de empréstimo de algum jogador. As negociações estão sendo conduzidas por Paulo Bracks, que está na Europa.

Em contato com o "GE", o diretor-executivo do Juventude, Junior Chavare, não descartou um desfecho positivo na negociação com o Vasco.



"O Juventude está aberto a todas as possibilidades. A que melhor convier será encaminhada. Se não houver definição até o final deste mês, se reapresenta pra pré-temporada", afirmou o dirigente.

Por meio de sua assessoria, Boza destacou sua vontade de permanecer em São Januário.

"Criei um carinho grande pelo Vasco, pela instituição e pela torcida, mas deixarei essa questão nas mãos dos meus empresários. Em breve vamos sentar para conversar sobre as possibilidades e ver o que é melhor para o próximo ano", afirmou o zagueiro.

"Acredito que fiz uma boa Série B pelo Vasco. Quando cheguei, o objetivo era claro de conquistar o acesso. Sabia que tinha que trabalhar bastante para ganhar espaço na equipe e ajudar o clube nessa meta. Trabalhei muito e graças a Deus conquistei a vaga e fico feliz de ter ajudado o clube nesse retorno à Série A", completou.

Danilo Boza terminou a Série B formando a dupla de zaga titular do Vasco com Anderson Conceição. Ao todo, foram 17 partidas pelo time carioca, sendo 13 como titular. O defensor tem contrato com o Juventude até maio de 2025.