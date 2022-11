Pedro Raúl - Divulgação / Goiás

Publicado 18/11/2022 09:30

Rio - Um dos principais destaques do Brasileiro de 2022, o atacante Pedro Raul está mais perto de defender o Vasco no ano que vem. De acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, o goleador gostou da proposta do clube carioca e deverá se reunir na próxima semana com o diretor executivo Paulo Bracks para avançar na negociação.

O atacante, de 26 anos, teria se agradado pelo projeto do clube, além dos valores prometidos nos salários e nas luvas. Outro fator que estaria pesando positivamente em relação ao Vasco seria a garantia da titularidade que o jogador teria. Pedro Raul pertence ao Kashiwa Reysol e o clube carioca terá que se acertar com a equipe do Japão.

Com passagens pelo Botafogo e pelo Atlético-GO, Pedro Raul viveu seu melhor momento no Goiás na atual temporada. No total, ele entrou em campo em 50 jogos, fez 26 gols e deu duas assistências. Foi vice-artilheiro do Brasileiro com 19 gols.

