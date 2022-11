André Jardine conquistou o Ouro com a Seleção nas Olimpíadas de Tóquio - Lucas Figueiredo/CBF

André Jardine conquistou o Ouro com a Seleção nas Olimpíadas de TóquioLucas Figueiredo/CBF

Publicado 17/11/2022 14:49

O Vasco segue analisando o mercado em busca de um nome para comandar a equipe profissional. Depois de ser recusado por Juan Pablo Vojvoda, que está próximo de acertar sua renovação com o Fortaleza, o Cruzmaltino sondou a situação do treinador André Jardine, atual técnico do Atlético San Luís, do México. A informação foi confirmada com exclusividade pelo O Dia.

Observado pela diretoria e pela 777 Partners desde o meio do ano, Jardine é um treinador visto como moderno e que tem um perfil que agrada aos dirigentes. No entanto, a abordagem da diretoria não passou de uma sondagem para consultar sua situação, sem a formalização de uma oferta concreta. Internamente, o nome do treinador ganhou mais força nos últimos dias.

Jardine já era um dos inúmeros nomes na mesa da diretoria, mas a prioridade da 777 Partners era pela contratação de Vojvoda, que não deve acontecer após a recusa da oferta. Hoje, a situação mudou, e com a intensificação da procura por outras opções, o treinador de 43 anos torna-se uma das principais opções da diretoria Cruzmaltina. O treinador foi procurado em junho para assumir o comando do Gigante da Colina após a saída de Zé Ricardo, mas optou por declinar a oferta na ocasião.

Depois de passar pelas categorias de base de Internacional, Grêmio e São Paulo, Jardine chegou ao futebol profissional no Tricolor Paulista ao assumir a equipe em 2019. Depois, assumiu o comando da Seleção Olímpica no ciclo dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, garantindo a conquista da medalha de Ouro com a Seleção Brasileira. Desde fevereiro, assumiu o comando do Atlético San Luís, no México.