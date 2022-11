William Batista era o treinador de sub-20 mais longevo do Brasil à frente do América-MG - Mourão Panda/América MG

Publicado 17/11/2022 01:17

O Vasco está muito próximo de anunciar seu novo treinador. Não só no profissional, mas também no Sub-20. De acordo com o "LANCE!", o clube encaminhou a contratação do treinador William Batista para assumir a categoria de base. O técnico deixou recentemente o América-MG após receber proposta do clube carioca.

William chega ao Vasco e deve assinar contrato de dois anos para comandar um projeto à longo prazo de uma das principais categorias de base do país. Inclusive, o treinador de apenas 29 anos se tornou o treinador mais longevo na categoria em todo país, ocupando cargo de técnico do clube mineiro desde dezembro de 2020 até o fim deste ano, quando pediu demissão.

A campanha do treinador no comando do América-MG impressionou o cenário nacional e chamou atenção para o seu trabalho. Depois de tirar o clube mineiro da fila ao conquistar o Campeonato Estadual, William também guiou o Coelho na ótima campanha na Copinha, eliminando clubes como Athletico Paranaense e Botafogo até ser eliminado nas semifinais pelo Santos.