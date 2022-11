Alex Teixeira - Daniel RAMALHO/VASCO

Rio - Bastante ativo no mercado em busca de reforços para 2023, o Vasco pode perder um dos principais nomes de seu atual elenco. De acordo com o portal "GOAL", o Cruzeiro está interessado na contratação de Alex Teixeira e deve apresentar uma proposta pelo jogador em breve.

Segundo o portal, o perfil de Alex agrada à comissão técnica de Paulo Pezzolano. O fato do atacante exercer mais de uma função e ter experiência no futebol internacional, com passagens por Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Jiangsu, da China, e Besiktas, da Turquia é visto com bons olhos no time mineiro.

Alex Teixeira tem sua permanência incerta no Vasco para 2023. Após chegar ao clube em julho como a grande contratação da temporada, o jogador de 32 anos não colecionou boas atuações e marcou apenas dois gols na Série B. O atacante tem contrato até o fim de 2022, com cláusula de renovação por mais 12 meses. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, o Cruzmaltino já agendou uma conversa com o jogador para debater seu futuro.