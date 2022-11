Rodrigo Dias era o Gerente Geral das categorias de base do Vasco - Divulgação/Vasco

Publicado 14/11/2022 15:16

Rio - Em meio à reformulação de sua parte estrutural, o Vasco anunciou na tarde desta segunda-feira (14) o desligamento de Rodrigo Dias, gerente das categorias de base, que ocupava o cargo desde o segundo semestre de 2021.

"O Vasco da Gama informa o desligamento do Gerente Geral das categorias de base, Rodrigo Dias. O profissional foi comunicado nesta segunda-feira (14). O clube agradece ao profissional por toda dedicação ao longo do período que esteve a frente do departamento de futebol de base e deseja sucesso em sua trajetória", comunicou o Gigante da Colina, em nota.

Com isso, Carlos Brazil, que ficou à frente do futebol cruzmaltino em grande parte da temporada, volta a ocupar o cargo. Ele havia sido substituído pelo próprio Rodrigo Dias após aceitar, em 2021, uma proposta do Corinthians.

Com o acesso à Série A conquistado, o Vasco, contando com o aporte da empresa 777 Partners, já iniciou seu planejamento. A diretoria está mapeando o mercado atrás de uma nova comissão técnica e pretende fazer uma reformulação no elenco em sua temporada de retorno ao principal grupo do futebol brasileiro.