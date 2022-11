Wesley - Divulgação / Palmeiras

WesleyDivulgação / Palmeiras

Publicado 13/11/2022 16:23

Rio - Com os olhos voltados para 2023, o Vasco entrou forte no mercado da bola. O nome da vez que desperta interesse ao Cruz-Maltino é o de Wesley, do Palmeiras. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo LANCE!.

O atacante também desperta o interesse de outros clubes brasileiros, como Bahia e Bragantino. Segundo informações do L!, para contar com o jogador os times terão que desembolsar entre 8 a 10 milhões de euros (cerca de R$ 43,8 milhões a R$ 54,7 milhões).

No meio do ano, Wesley renovou o contrato com o Palmeiras. Agora, o vínculo vai até o fim de 2025. Porém, a tendência é que o atleta não permaneça na equipe paulista.

Até o momento, Junior Urso é o primeiro reforço encaminhado do Cruz-Maltino para a próxima temporada. Outros nomes como Pedro Henrique (Athletico-PR), Juninho Capixaba (Fortaleza), Pedro Raul (Goiás) e Gustavo (Shabab Al Ahli-EAU) estão em pauta.