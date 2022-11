Diretor esportivo da SAF do Vasco, Paulo Bracks prometeu uma nova era para 2023 - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 13/11/2022 17:57

Rio - Depois da conquista do acesso, o planejamento do Vasco para 2023 começou a todo vapor. Diversos jogadores estão mapeados, principalmente, no mercado sul-americano. Mas atletas do Velho Continente também estão na mira do clube.



Paulo Bracks é quem tem liderado o processo e desde terça-feira faz contatos com jogadores e representantes. E o trabalho incessante do diretor executivo de futebol não para por aí. Segundo informações do LANCE!, Bracks teriam viagem marcada para Portugal e novidades podem surgir em breve.



Até o momento, Junior Urso é o primeiro reforço encaminhado do Cruz-Maltino para a próxima temporada. Outros nomes como Pedro Henrique (Athletico-PR), Juninho Capixaba (Fortaleza), Pedro Raul (Goiás) e Gustavo (Shabab Al Ahli-EAU) estão em pauta.



Dos remanescentes do time de 2022, Anderson Conceição já acertou a renovação. Além disso, Figueiredo teve seu contrato melhorado. Por outro lado, a situação de Yuri Lara e Thiago Rodrigues segue aguardando uma definição. Nesta sexta-feira, o CEO Luiz Mello disse que os gatilhos de renovação automática serão cumpridos.



E O TREINADOR?

O Vasco mantém guardado a sete chaves quem vai ser o técnico responsável pela condução do projeto. O nome que mais agrada é o de Juan Pablo Vojvoda, que está em final de contrato no Fortaleza. Vale destacar que o Vojvoda tem adotado um tom de despedida nas últimas entrevistas.

