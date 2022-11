Alexis Duarte, do Cerro Porteño - Divulgação / Cerro Porteño

Publicado 14/11/2022 12:00

Rio - Em busca de reforços para a próxima temporada, o Vasco tem seu planejamento e foco em dois tipos de contratações. Alguns são nomes mais conhecidos do futebol brasileiro e outros são fruto do mapeamento do mercado vizinho da América do Sul. Um desses atletas é o zagueiro Alexis Duarte, do Cerro Porteño, que está na mira do Cruzmaltino para próxima temporada.

O jogador, de 22 anos, é considerado um dos maiores destaques do futebol paraguaio. O Vasco teria que desembolsar cerca de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21,2 milhões na cotação atual) para contratar o defensor. O Athletico-PR também tem interesse em contratar Alexis.

Revelado pelo próprio Cerro, o zagueiro faz parte da equipe profissional do clube desde 2018. Na última temporada, Alexis Duarte entrou em campo em 45 jogos, dando uma assistência. Ele disputou a Libertadores de 2022, tendo atuado em sete partidas. O contrato do jogador vai até 2026.