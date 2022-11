António Oliveira, técnico do Cuiabá - AssCom Dourado

Publicado 16/11/2022 13:33

Rio - Com a recusa de Juan Pablo Vojvoda, o Vasco terá que buscar outro treinador para 2023. Diante da negativa do técnico do Fortaleza, o Cruzmaltino volta a mapear o mercado em busca de possíveis alternativas. Uma delas é o português António Oliveira, que comandou o Cuiabá no Brasileirão. A informação é do jornalista Paulo Vinícius Coelho, do Grupo Globo.



De férias com a família em Portugal, António, inclusive, já foi entrevistado por dirigentes e membros da 777 Partners. O Cuiabá sabe do interesse cruzmaltino e autorizou a negociação entre as partes, mas quer manter o treinador para a próxima temporada.



António chegou ao Brasil em 2020 para trabalhar na comissão técnica de Jesualdo Ferreira, contratado pelo Santos para aquela temporada. No mesmo ano, foi convidado para dirigir o Athletico. Em 2022, conseguiu fazer com que o Cuiabá conseguisse seu principal objetivo: permanecer na Série A.