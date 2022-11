Alef Manga - Divulgação

Publicado 16/11/2022 12:34

Rio - O Vasco tem um novo alvo no mercado para 2023. De acordo com o site "GE", o Cruzmaltino é um dos clubes interessados na contratação do atacante Alef Manga, que se destacou no Brasileirão deste ano vestindo a camisa do Coritiba.

No Brasil, além do Vasco, Cruzeiro e América-MG também estão de olho no atacante. Valorizado, ele também atraiu olhares no exterior, entrando no radar de clubes do mundo árabe, do Japão e da Coreia do Sul.

Apesar de Manga estar cobiçado no mercado, o Coritiba só pretende negociá-lo se receber uma proposta considerada irrecusável. O atacante foi o vice-artilheiro do Coxa em 2022, com 16 gols, e teve seu contrato renovado recentemente por mais dois anos.

Alef Manga é um velho conhecido do futebol carioca. Em 2021, o atacante foi o artilheiro do estadual do Rio, com nove gols. Após o campeonato, foi negociado com o Goiás, onde atuou antes de chegar ao Coxa.