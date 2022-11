Juan Pablo Vojvoda faz grande trabalho no Fortaleza - Divulgação / Fortaleza

Publicado 16/11/2022 09:28

Rio - Juan Pablo Vojvoda não será técnico do Vasco em 2023. O treinador do Fortaleza, que era o favorito para assumir o Cruzmaltino, recusou a oferta na noite da última segunda-feira. A informação é do site "GE".

A ideia do Vasco era conquistar Vojvoda por conta de seu projeto. Em seu retorno á Série A, o time carioca investimento alto em reforços e infraestrutura, além de salários em dias, graças à SAF.

Mesmo com a recusa, Vojvoda ainda não definiu seu futuro para 2023. O treinador argentino tem contrato com o Fortaleza apenas até o fim do ano e é pretendido por outros clubes, como Atlético-MG. No entanto, a tendência neste momento é uma permanência no time nordestino.