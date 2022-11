Gustavo Morínigo está na mira do Vasco para 2023 - Divulgação/Coritiba

Publicado 16/11/2022 19:20

Rio - Após Vojvoda recusar a oferta para comandar a equipe do Vasco em 2023, a diretoria do Cruz-maltino já traçou novas metas. Além do português António Oliveira , o Gigante da Colina também colocou o paraguaio Gustavo Morínigo no radar. A informação é do portal Gazeta Esportiva.

Morínigo recentemente esteve comandando a equipe do Coritiba, mas foi demitido por conta dos resultados abaixo do esperado pela torcida e pela diretoria. Desde então, o experiente treinador de 45 anos está sem clube.

Paulo Bracks, responsável por comandar o planejamento do Vasco para o ano que vem, está na Europa para se reunir com executivos da 777 Partners e traçar metas para 2023. A decisão sobre o futuro treinador do Cruz-maltino só será tomada após o retorno do dirigente ao Brasil.

Além do trabalho recente no Coritiba, Gustavo Morínigo treinou três clubes do Paraguai em sua carreira: o Nacional, o Cerro Porteño e o Libertad. O treinador também esteve no comando das equipes sub-17 e sub-20 da seleção de seu país.