Odair HellmannReprodução

Publicado 16/11/2022 19:12

Após dois anos longe do país, o treinador Odair Hellman está de volta ao futebol brasileiro para a temporada de 2023. Mesmo especulado como possível alvo do Vasco durante todo o segundo semestre deste ano, o comandante foi anunciado como novo técnico do Santos na tarde desta quarta-feira (16).

O clube paulista anunciou em suas redes sociais a contratação do treinador, que chega com contrato válido até o fim de 2023. Ele estava sem clube desde o meio do ano, quando optou por rescindir seu vínculo com o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.



Desde a saída de Jorginho, Odair Hellman foi um dos nomes especulados para assumir o comando do Vasco em seu retorno à Série A. No entanto, a única vez que o treinador foi realmente procurado pela diretoria Cruzmaltina foi em julho, mas acabou recusando a proposta por motivos pessoais.