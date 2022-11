Jair, do Atlético Mineiro, é alvo do Vasco para 2023 - Pedro Souza / Atletico

Mapeando o mercado em busca de reforços para montar o elenco para a próxima temporada, o Vasco voltou suas atenções para o volante Jair, do Atlético Mineiro. O clube carioca sondou oficialmente a situação do atleta junto ao clube mineiro, conforme informou o "IG".

O Vasco, junto com o São Paulo, consultaram o clube mineiro, que não deve fazer jogo fácil para liberar o atleta de 28 anos. O volante foi o terceiro no ranking de desarmes e interceptações no Campeonato Brasileiro e está no clube desde 2019.

Até o momento, segundo o site, nenhuma proposta foi formalizada pela compra do jogador, seja pelo Vasco ou pelo São Paulo.