Paulo Bracks, diretor esportivo do Vasco da Gama - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 15/11/2022 10:56

Rio - De volta à Série A do Brasileirão, o Vasco já iniciou seu planejamento para o próximo ano e deu a primeira cartada no mercado de transferências. Trata-se do atacante Wellington Rato, um dos destaques do Atlético-GO na temporada e que tem contrato até dezembro de 2023. A informação é do "ge".

Diretor de futebol do Vasco, Paulo Bracks tem tocado as conversas diretamente com o empresário do jogador e acenou com total interesse de contar com o atacante no retorno do clube à elite.

O gestor, no entanto, está na Europa para agenda de reuniões com membros da 777 Partners, empresa acionista da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube, e representantes de diversos jogadores que estão dentro do mapeamento de mercado feito.

Presidente do Atlético-GO, Adson Batista, revelou após o rebaixamento da equipe que Cruzeiro e São Paulo também estão na briga para assinar com Wellington Rato. Em agosto, na segunda janela de transferências, a diretoria do clube goiano aceitou negociá-lo por 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,5 milhões na cotação atual), mas as conversas com clubes do exterior não avançaram.