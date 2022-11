Wellington Rato - Divulgação/Atlético-GO

Publicado 17/11/2022 12:47

Rio - Um dos destaques do Atlético-GO na temporada, o atacante Wellington Rato, de 30 anos, pode ser o novo reforço do Vasco para 2023. De acordo com o empresário do jogador, Renan Coelho, o clube carioca está perto de um acordo salarial com o atacante e deverá procurar o Dragão em breve.

"O Vasco já entendeu mais ou menos o que ele quer de salário e vai entrar em contato com o Atlético-GO. O Vasco é uma camisa muito pesada e, nesse processo de reestruturação, acho que o Wellington se encaixaria muito bem", afirmou em entrevista ao canal "Atenção Vascaínos".

Wellington Rato tem contrato com o Atlético-GO até o fim do ano que vem, porém, com o rebaixamento do Dragão não deverá permanecer. Além do Vasco, o Cruzeiro também tem interesse no atacante. Em 2022, o jogador, de 30 anos, atuou em 70 partidas, fez 15 gols e deu sete assistências.

Em busca de reforços para o ano que vem, o Vasco tem um acerto com o volante Júnior Urso, que já defendeu o Atlético-MG, e estava no Orlando City, dos Estados Unidos. Ele deverá chegar no Brasil na semana que vem.