Léo Matos no treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 17/11/2022 16:52

O lateral-direito Léo Matos anunciou nesta quinta-feira que não vai mais jogar pelo Vasco. Em entrevista ao podcast "Fora de Jogo", o jogador afirmou que conversou com o diretor executivo de futebol, Paulo Bracks, e confirmou que o contrato não será renovado.



"Eu vou fazer 37 anos agora. eu não vou jogar mais no Vasco. Vai acabar o meu contrato e isso já foi conversado com o Paulo (Bracks), que não tem a intenção de renovar. Entendo também. Só tenho a agradecer ao Vasco por ter me contratado e ter me dado a oportunidade de vestir essa camisa. Mas agora é um novo processo, é um novo momento", disse Léo. E emendou deixando o futuro em aberto no Cruz-Maltino:



"Se eu vou continuar jogando ou não, é uma coisa que eu venho pensando. Eu tive uma conversa com o Paulo (Bracks) e ele demonstrou o interesse em me aproximar do Vasco, do elenco principal para poder dar um suporte que seja necessário. De dois anos para cá eu venho me preparado muito para esse momento de quase terminar a minha carreira. Fiz um curso de gestão desportiva na Universidade de Futebol. Iniciei em junho o de formação de executivo da CBF. Terminei agora na semana passada. Eu sempre tive muita facilidade de me comunicar com os jogadores e com o staff no geral", pontuou. E, em seguida, completou:



"Existe uma hierarquia e os jogadores tem medo dessa aproximação. Para mim eu tratava com essas pessoas como se fosse mais um que fazem parte do contexto. Nunca me fechei muito nem forçava nada. Mas se o cara vem conversar comigo, a gente vai continuar conversando. Se ele me der abertura, a gente vai bater papo. Todos os clubes que eu passei, eu tinha essa condição."



Além disso, Léo Matos aproveitou para comentar os planos do Vasco para a temporada 2023. O jogador comentou que o Gigante da Colina vai chegar forte no mercado para contratar jovens jogadores.



"O Vasco tem o interesse em contratar jogadores mais novos e valoriza-los para poder negociar e vender. Formar um elenco mais jovem. Talvez nesse momento eu não caiba mais. Tá ok, fico feliz por tudo e por todo apoio."



Com o anúncio de Léo Matos, a lista de dispensa do Vasco aumenta. Agora, o jogador se junta à barca que deixa o clube.