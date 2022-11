Thiago Rodrigues, goleiro do Vasco - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 17/11/2022 19:56

Enquanto o Vasco mapeia o mercado em busca de um novo treinador e dos primeiros reforços para a disputa da primeira divisão, alguns dos jogadores do elenco ainda estão com o futuro indefinido. Este é o caso do goleiro Thiago Rodrigues, titular durante toda a temporada de 2022.

Thiago Rodrigues tem uma cláusula de renovação automática em seu contrato que estende seu vínculo até o fim de 2023, situação semelhante a de Anderson Conceição, Edimar e Yuri Lara. No entanto, o Vasco analisa a situação de cada jogador e avalia a continuidade de todos. Até o momento, a diretoria do clube não entrou em contato com o staff do jogador para falar sobre seu futuro.

A reportagem do O Dia entrou em contato com Benjamim Rodrigues, irmão e empresário do goleiro de 33 anos, para falar sobre a situação do atleta. O agente confirmou a informação de que não houve diálogo entre ele e o clube, além de confirmar que é difícil prever se o jogador ficará em São Januário para o próximo ano.

"É difícil dizer hoje se o Thiago fica ou não no Vasco. Isso depende de umas série de fatores que ainda não estão claros. Uma vez que qualquer uma das propostas se aproxime de um desfecho, as demais já não terão o mesmo poder de influência. Não houve até o momento nenhum diálogo entre as partes (Thiago e Vasco)", afirmou.

Titular absoluto do Vasco no ano, o nível de Thiago Rodrigues oscilou durante o segundo turno do Brasileirão e irritou a torcida, gerando um atrito entre as partes. Ao todo, o atleta disputou 50 partidas pelo Vasco e sofreu 47 gols.