Pedro Henrique foi expulso na final da Libertadores após entrada dura em Ayrton Lucas - AFP

Publicado 17/11/2022 15:34

Rio - O Vasco terá que ser persistente se quiser contratar o zagueiro Pedro Henrique, do Athletico-PR. De acordo com o "GE", o Furacão tem feito jogo duro para liberar o jogador de 27 anos, que tem contrato até o fim de 2024.

Além do Vasco, Pedro Henrique também tem interesse de alguns clubes europeus e está finalizando o processo de obtenção da cidadania italiana, o que pode facilitar uma ida para o exterior. O Athletico não se opõe à uma saída, mas não pretende negociar o jogador por menos de 4,5 milhões de euros (R$ 25,4 milhões na cotação atual).

Pedro Henrique está no Athletico-PR desde 2019. Ao todo, são 159 jogos com a camisa do Furacão. O zagueiro ficou marcado pela expulsão ainda no primeiro tempo da final da Libertadores, contra o Flamengo, que terminou com a vitória do time carioca por 1 a 0.