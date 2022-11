António Oliveira, técnico do Cuiabá - AssCom Dourado

Publicado 18/11/2022 13:19

Rio - Na mira do Vasco para o cargo de treinador no início da próxima temporada, António Oliveira decidirá seu futuro nos próximos dias. O português voltou para o seu país em um curto período de férias e aguarda pelo avanço de possíveis negociações. A informação é da "ESPN".

De acordo com a publicação, António recebeu sondagens de Vasco e Red Bull Bragantino, clubes que desligaram recentemente seus técnicos (Jorginho e Maurício Barbieri, respectivamente) e estão ativos no mercado atrás de novos profissionais.

Comandante do Cuiabá e destaque na luta da equipe contra o rebaixamento, o treinador ainda vive impasse quanto à renovação contratual com o Dourado, que pretende aumentar o vínculo até o fim de 2023.

Além do clube do Centro-Oeste, António Oliveira já trabalhou como técnico no Kazma, do Kuwait, na equipe B do Benfica, de Portugal, e também no Athletico-PR.