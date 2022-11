Juan Carlos Carcedo (DIR) foi oferecido ao Vasco - GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP

Publicado 18/11/2022 15:58

Rio - Após Vojvoda recusar o Vasco e acertar sua renovação com o Fortaleza, a diretoria do Cruz-maltino volta ao mercado em busca de um novo treinador, de preferência estrangeiro. Uma das opções para assumir a equipe é o espanhol Juan Carlos Carcerdo, que, segundo o portal "Torcedores.com", foi oferecido ao Gigante da Colina.

Ainda segundo o veículo, a contratação do espanhol não é prioridade nos bastidores do Vasco da Gama. Embora não tenha descartado oficialmente o profissional, a diretoria não demonstrou empolgação, neste momento, com a possibilidade de ter Juan Carlos Carcerdo como seu novo treinador.

Juan Carlos Carcerdo está sem clube desde que deixou o Real Zaragoza, da Espanha, no começo deste mês. O treinador foi auxiliar técnico de Unai Emery por mais de 12 anos, tendo, assim, feito parte de equipes como Valencia, Sevilla, Spartak Moscou, Paris Saint-Germain e Arsenal.

Em 2020, Carcerdo chegou a ter conversas com o Flamengo. No entanto, o Departamento de Futebol do Rubro-Negro, na época, não se animou com a contratação, e acabou optando por fechar com Domènec Torrent.

Carcerdo também comandou o UD Ibiza, que disputa a segunda divisão espanhola. Pelo clube, o treinador esteve em 52 partidas, obteve 25 vitórias, 15 empates e 12 derrotas, com 48.08% de aproveitamento. Já em seu último trabalho, pelo Real Zaragoza, o espanhol esteve a beira do campo em apenas 15 jogos, tendo quatro vitórias, quatro empates e sete derrotas, finalizando seu trabalho com apenas 26.67% de aproveitamento.