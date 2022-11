Vasco já acenou com a vontade de administrar o Maracanã - Daniel Ramalho/Vasco

Vasco já acenou com a vontade de administrar o MaracanãDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 21/11/2022 15:06

Rio - O Vasco da Gama enviou, nesta segunda-feira (21), um ofício ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pedindo intervenção no processo de cessão do Maracanã e ao menos um contato para que a diretoria do clube cruzmaltino possa falar sobre suas intenções. A informação é do "ge".

Nos últimos dias, o Governo do Rio de Janeiro renovou por seis meses o termo de permissão de uso do estádio para Flamengo e Fluminense, gestores do Maracanã nas últimas temporadas. Tal decisão teria surpreendido a diretoria do Vasco, que já havia solicitado autorização provisória para administrar o estádio.

De acordo com as informações, a irritação da atual gestão do Gigante da Colina veio após o clube sequer ter sido cogitado nem mesmo com a oportunidade de apresentar uma proposta.

O ofício enviado ao governador Cláudio Castro recorda a boa relação do clube com o Governo Estadual, especialmente com líder do Rio de Janeiro. A diretoria cruzmaltina vê irregularidades no processo e pede que o governador interfira, sem precisar levar o caso aos tribunais.