Paulo Bracks discutirá futuro do VascoDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 20/11/2022 13:52

Rio - O diretor executivo de futebol do Vasco, Paulo Bracks viajará para a Genoa, na Itália, para uma série de reuniões com a cúpula esportiva da 777 Partners. Os encontros, que terão as participações de outros clubes do grupo como o Genoa, Red Star e Sandat Liedge, também servirão para traçar pontos estratégicos para o planejamento para a próxima temporada do Cruz-Maltino, que ainda não anunciou reforços nem definiu um técnico. As informações são do "GE".

Reunido pela primeira vez desde que foi formado, o grupo vai debater, entre terça e quarta-feira, questões coletivas, mas também pontos específicos do planejamento do Vasco. Os principais serão a contratação de um treinador, o orçamento para 2023, investimentos em reforços com nomes em pauta, além da infraestrutura. Após as reuniões, Bracks seguirá na Europa de olho em jogadores para compor o elenco do clube carioca. O retorno do dirigente está previsto para o início de dezembro.

Até o mês que vem, é possível que o anuncio do primeiro reforço seja feito. O volante Júnior Urso, que rescindiu com o Orlando City, tem chegada prevista no início da semana ao Brasil para passar por exames médicos e assinar contrato. Além dele, Pedro Raul, do Goiás, e Wellington Rato, do Atlético-GO, são interessantes para o Vasco. Contudo, as negociações só devem ser efetuadas após a volta de Paulo Bracks ao Brasil.