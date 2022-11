Abel Braga - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 19/11/2022 13:15

Rio - Abel Braga pode voltar ao Vasco em breve. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o Cruzmaltino tem conversas bem encaminhadas para que ele assuma o cargo de diretor técnico do clube. A informação foi confirmada pelo ex-treinador.

“Tomara que dê certo”, disse Abel em rápido contato com o jornalista.

Caso acerte com o Vasco, Abel funcionará como uma espécie de elo entre o técnico, que ainda não foi definido, e a diretoria. Ele ajudaria, inclusive, no convencimento de alguns atletas, já que costuma ter ótimo relacionamento com os jogadores.

A última passagem de Abel Braga pelo Vasco foi em 2020, quando assumiu o time no início da temporada. No entanto, não conseguiu fazer a equipe ter um bom desempenho e pediu demissão após apenas 14 jogos. Foram quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Além do diretor técnico, o Vasco também está em busca de um treinador para 2023. O favorito era Juan Pablo Vojvoda, que acabou renovando com o Fortaleza. Os nomes de André Jardine e do português António Oliveira, do Cuiabá, são alguns dos especulados no momento.