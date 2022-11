Andrey Santos é um dos principais jogadores do Vasco na temporada - Daniel Ramalho/Vasco

Andrey Santos é um dos principais jogadores do Vasco na temporadaDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 22/11/2022 12:40

As crias da base do Vasco são os grandes xodós da torcida. Na campanha do acesso, vários jovens fizeram o time crescer de produção na Série B. O principal deles se chama Andrey Santos. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o volante contou um pouco de sua vida e como iniciou sua trajetória. Inclusive, seus primeiros passos foram como zagueiro.



"Me adiantaram para volante e eu fiquei muito feliz, porque fiquei mais próximo do gol. Minha mãe também gostou muito, porque ela falava que o zagueiro recebia pouco e não tinha muitas chances", revelou Andrey.



O futebol moderno pede versatilidade dos jogadores, característica que o jogador cruz-maltino possui, já que pode atuar mais avançado como um meia armador. Para o atleta, quem quer jogar em alto nível precisa estar preparado para tudo.



"Sempre quando o treinador dá alguma informação nas outras posições eu também sempre fico atento, porque eu não sei o dia de amanhã", pontuou a cria da base.

Além disso, Andrey Santos também revelou suas principais inspirações. Inclusive, sempre que dá, antes das partidas assiste vídeos de grandes jogadores do cenário mundial para se motivar.



"Gosto muito do Casemiro, Bruno Guimarães e o Thiago Alcântara. Esses caras são fenomenais, me espelho muito neles", declarou o camisa 8.

Com as atuações de gala, o camisa 8 despertou interesse dos grandes clubes europeus. E isso não abala o mental forte do atleta, que no momento está focado apenas no Vasco. No entanto, Andrey tem o sonho de jogar no Velho Continente.



"Mas é claro que o futebol na Europa está bem mais avançado do que aqui no Brasil e todo garoto tem o sonho de jogar na Europa. Mas eu fico tranquilo quanto a isso, porque eu sei que tudo vai se sair bem."