CT Moacyr Barbosa - Rafael Ribeiro/Vasco

CT Moacyr BarbosaRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 23/11/2022 14:15

Rio - Com o elenco de férias após a temporada de 2022, o Vasco aproveita para reformar o Centro de Treinamento (CT) Moacyr Barbosa. O clube prioriza nos reparos do campo, mas outros locais também estão passando por melhorias.

Os dois campos do CT já tinham recebido bancos de reservas e um tratamento especial de preservação antes mesmo do término da Série B . Agora, os reparos adicionais dos gramados estão sob responsabilidade da Greenleaf, a mesma empresa responsável pelas manutenções dos campos do Maracanã e de São Januário.

A parte das instalações, como área interna e estacionamento, também passa por ajustes. Nesse momento, serão apenas reformas e identidade visual, já que o projeto de ampliação está previsto para acontecer mais para frente.

O planejamento está sendo guiado pelo ex-vice-presidente de Projetos Especiais, Pedro Seixas, que está prestando consultoria para o Vasco SAF. A previsão é que a reforma seja finalizada no dia 8 de dezembro, data de reapresentação do elenco.