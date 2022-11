Josh Wander, investidor da 777 Partners - Rafael Ribeiro / Vasco da Gama

Publicado 24/11/2022 14:05

A 777 Partners acertou com a Tennor Holdings adquirir a participação de 64,7% no Hertha BSC. A transação, que permanece sujeita à aprovação tanto da direção do Hertha como da DFL, seria a maior participação adquirida por uma empresa estrangeira na Bundesliga até hoje.

A 777 Partners, uma empresa de investimento privado sediada em Miami, estabeleceu rapidamente uma rede global com alguns dos clubes de futebol mais históricos do mundo. O portfólio inclui o Genoa C.F.C. na Itália, Vasco da Gama no Brasil, Standard de Liege na Bélgica, Red Star FC na França, Sevilla FC na Espanha e Melbourne Victory FC na Austrália.



Josh Wander, fundador e sócio-gerente da 777 Partners, se mostrou empolgado com a aquisição de mais um time histórico no cenário do futebol mundial.

"Estamos entusiasmados por ter a oportunidade de estabelecer uma parceria com o Hertha BSC e ansiosos por nos envolvermos com o clube e os seus acionistas. Membro fundador da Bundesliga, o Hertha BSC é um dos clubes de futebol mais importantes e históricos da Alemanha. Estamos motivados em obter a aprovação dos acionistas do clube para que possamos proporcionar ao Hertha o acesso ao nosso time de profissionais de primeira classe para auxiliar no sucesso contínuo do clube dentro e fora de campo", disse Josh.



"A venda à 777 Partners é uma excelente solução e estamos muito satisfeitos com este resultado", falou Lars Windhorst, CEO da TENNOR Holding, que emendou:

"Nós estamos vendendo as nossas ações do Hertha a um conhecido investidor internacional de futebol que acredita no modelo de propriedade de múltiplos clubes e está a desenvolvê-lo ativamente com sucesso em todo o mundo. Acreditamos que o Hertha BSC irá se beneficiar imensamente deste novo acionista, que traz não só força financeira, mas também muito profissionalismo, grande expertise e uma impressionante rede internacional de clubes de futebol por toda a Europa, Américas e Austrália. O investimento da 777 Partners é, portanto, também um investimento num futuro sólido, viável e bem-sucedido ao Hertha BSC".