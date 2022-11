Bissoli - Divulgação / Avaí

Publicado 24/11/2022 13:18

Rio - Em busca de reforços para fortalecer o elenco para a próxima temporada, o Vasco estaria perto de acertar a contratação do atacante Guilherme Bissoli, que disputou o último Brasileiro pelo Avaí. De acordo com informações do portal "Goal", as negociações entre as partes estariam adiantadas.

Bissoli, de 24 anos, pertence ao Athletico-PR, mas não deverá seguir no Furacão no ano que vem. As tratativas estariam sendo conduzidas por Paulo Bracks, direto executivo, e contam com aval da 777 Partners.

O atacante disputou 32 jogos pelo Avaí e marcou 14 gols, sendo todos pelo Brasileiro. Além do clube catarinense e do Athletico-PR, Bissoli passou pelo Cruzeiro e foi formado nas divisões de base do São Paulo.

O Vasco já fechou com o volante Júnior Urso, de 33 anos, ex-Atlético-MG, que estava no futebol dos EUA e está perto de contratar o atacante Pedro Raul, de 26 anos, que foi vice-artilheiro do Brasileiro, defendendo o Goiás.