Carlos Palacios, meia do Vasco - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Carlos Palacios, meia do VascoDaniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 25/11/2022 15:20

O meia Carlos Palacios, do Vasco da Gama, foi detido na última quinta-feira (24), no Chile, após ser acusado de violência doméstica pela ex-namorada. A informação é do jornal espanhol "As".

Palacios está sendo acusado de ter ameaçado a ex-companheira e de ter tentado matá-la com uma arma de fogo. O jogador seguirá detido enquanto aguarda a decisão do Ministério Público.

Tal casa ganhou destaque em momento decisivo para a carreira do jovem, de apenas 22 anos, que está na mira do Colo-Colo. Em uma live recente nas redes sociais, Palacios, inclusive, brincou com internautas dando pistas sobre seu futuro.

A contratação de Palacios nesta temporada foi motivo de muita comemoração em São Januário, mas o jogador não despontou com a camisa do Gigante da Colina. Foram 24 jogos, um gol marcado e uma assistência.